Diocesi: Ancona-Osimo, da domenica 25 agosto giovani in cammino con l’arcivescovo Spina sui passi di san Francesco

A 800 anni dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona, i giovani della diocesi di Ancona-Osimo ripercorrono i suoi passi, per aiutare a far germogliare sempre nuovi semi di condivisione e alimentare, attraverso la testimonianza, l’esempio di vita e le riflessioni di alcune figure guida, la crescita nella fede cristiana. L’inizio del cammino, guidato dall’arcivescovo Angelo Spina con alcuni sacerdoti e seminaristi della diocesi che orienteranno i giovani provenienti da numerose parrocchie diocesane, è programmato per il 25 agosto da Ancona verso Valleremita, dove si continuerà per un tratto così da raggiungere il convento di S. Maria di Val di Sasso a Fabriano. Il cammino continuerà il 26 con arrivo previsto a Staffolo e nel pomeriggio si proseguirà verso S. Ignazio di Filottrano. Il 27 in pullman si arriverà a Campocavallo e si potrà visitare il Santuario, da qui si partirà poi a piedi alla volta della Basilica di San Giuseppe da Copertino ad Osimo. Il giorno successivo, 28 agosto, dopo la messa in Duomo a Osimo si partirà per raggiungere Numana e, nel pomeriggio, in cammino si arriverà a Sirolo. Giovedì 29 sarà l’occasione per incontrare la comunità “Il Focolare” e dopo il pranzo ci si ritroverà al Passetto di Ancona per proseguire fianco a fianco fino al Porto, luogo in cui si ascolteranno le testimonianze di chi svolge attività caritative nella nostra diocesi. Il 30 agosto previste visite ai luoghi che rappresentano il cuore di Ancona. Il 31 agosto Pellegrinaggio diocesano ad Assisi. Sabato 7 settembre alle ore 21.00, presso il Teatro La Nuova Fenice di Osimo spettacolo dei “The Sun” ad ingresso libero.