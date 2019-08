Crisi di governo: Meloni (FdI), “elezioni unico esito possibile”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Le elezioni sono oggi l’unico esito possibile, rispettoso dell’Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ricevuta con la delegazione del partito al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le consultazioni. “Diciamo ‘no’ a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia – ha aggiunto -. L’unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: gente che fino a ieri si insultava oggi non può andare d’accordo”. Meloni riferisce di aver sentito il leader della Lega, Matteo Salvini, e “penso che se si andasse al voto ci sarebbe una compagine formata da Fdi e Lega sicuramente, vedremo cosa fa Forza Italia, e sicuramente sarebbe già maggioritaria”.