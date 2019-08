Scuola paritaria: Regione Piemonte stanzia quasi 4 milioni di euro. Chiorino (assessore), “hanno importantissima funzione sociale e educativa”

Il Piemonte ha stanziato quasi quattro milioni di euro per le scuole paritarie dell’infanzia. Lo rende noto la Regione sul suo sito, facendo un bilancio rispetto all’anno appena trascorso. Per l’anno 2018/19 sono stati elargiti contributi pari a 3.850.000 euro, superando ampiamente l’importo dell’anno precedente. I Comuni finanziati sono 223: 13 in provincia di Alessandria per un totale di 114.458 euro, 18 in provincia di Asti per 238.190 euro, 14 in provincia di Biella per 125.442 euro, 50 in provincia di Cuneo per 810.409 euro, 18 in provincia di Novara per 333.616 euro, 88 in provincia di Torino per 1.559.066 euro, 18 nel Verbano-Cusio-Ossola per 230.590 euro, 4 in provincia di Vercelli per 64.522 euro. A questi fondi si aggiungono quelli destinati direttamente a 51 istituti scolastici: 19 nell’Alessandrino per 118.601, 6 nel Biellese per 42.984 euro, 8 nel Novarese per 76.137 euro, 12 nel Torinese per 81.360 euro, 6 nel Vco per 54.618 euro. “Un atto che conferma la nostra attenzione per i territori e per le scuole che in questi territori svolgono un’importantissima funzione sociale e educativa – spiega l’assessore regionale all’Istruzione, Elena Chiorino – . Molto importanti, in particolare, i contributi erogati a favore delle zone disagiate e di montagna, in quanto la nostra azione di governo sarà finalizzata a garantire un servizio scolastico capillare e di qualità e ad arrestare il fenomeno dello spopolamento”. Le risorse, come previsto dalla l.r. n.28/2007, vengono assegnate per ciascuna sezione costituita e funzionante con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica per le quali il numero minimo è di 8.