Giovanni Buttarelli: Juncker, “ha sostenuto i valori dell’Unione europea”

“Brillante mente giuridica, Giovanni Buttarelli ha dedicato la sua vita professionale a sostenere i valori su cui è stata fondata l’Unione europea”. Lo dichiara il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, riferendosi alla scomparsa prematura del Garante europeo per la privacy. “Il suo lavoro di tutta una vita, che comprende anche il suo contributo allo sviluppo del regolamento generale sulla protezione dei dati, ha consolidato la posizione dell’Europa nel mondo come leader globale nella protezione dei dati – aggiunge il presidente della Commissione Ue -. Più recentemente come Garante europeo della protezione dei dati, il suo impegno instancabile ha contribuito ad assicurare la protezione dei dati dei nostri cittadini nell’Unione”.