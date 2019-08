Diocesi: Latina, a Priverno festa per i 200 anni del santuario della Madonna di Mezzagosto

Priverno festeggia i 200 anni dell’apertura al culto del santuario della Madonna di Mezzagosto. Fino a domani, giovedì 22 agosto, le comunità parrocchiali di Priverno, a turno, animeranno le messe al santuario di Mezzagosto (alle 18 il Rosario e alle 19 la celebrazione eucaristica). Il momento culminante si svolgerà stasera con la fiaccolata che accompagnerà, da Fontana Vecchia, l’immagine della Madonna di Mezzagosto verso il santuario, che sarà portata a spalla dalle donne del paese. Domani, la messa sarà presieduta dal vescovo di Latina, mons. Mariano Crociata, accolto dal rettore del santuario, don Alessandro Trani. Secondo la tradizione, nel 1143 un contadino, mentre arava il campo a Mezzagosto, vide spuntare dal terreno un quadro che ritraeva la Madonna con il Bambino, portato poi in modo solenne alla cattedrale del paese. Da allora e fino a oggi è stata sempre viva la devozione dei fedeli di Priverno per quella che è diventata la Madonna di Mezzagosto. “Nel 1818 i canonici della cattedrale di Priverno chiesero al vescovo Francesco Saverio Pereira di eleggere la Madonna di Mezzagosto a ‘patrona principalissima’ della città – ricorda una nota della diocesi -. Nello stesso anno, dietro richiesta di alcuni fedeli del luogo, i canonici decisero di costruire una chiesa sul luogo del ritrovamento. A fine anno iniziarono i lavori e la chiesa fu inaugurata il 22 agosto 1819. Nel 1945 le immagini della Madonna e del Bambino vennero solennemente incoronate, in occasione dell’ottavo centenario del ritrovamento dell’icona, celebrato con due anni di ritardo a causa della guerra”.