Abusi: confermata la condanna e respinto il ricorso del card. Pell. Bruni, “rispetto” e “attesa” per “eventuali ulteriori sviluppi”

“Ribadendo il proprio rispetto per le autorità giudiziarie australiane, come dichiarato il 26 febbraio in occasione del giudizio in primo grado, la Santa Sede prende atto della decisione di respingere l’appello del Cardinale George Pell”. Lo ha dichiarato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, a proposito della decisione della Corte d’appello dello stato di Victoria, in Australia, ha confermato la sentenza di condanna resa nota a febbraio nel processo in primo grado per abusi sessuali su minori. Con una sentenza a maggioranza di 2-1, il tribunale australiano ha infatti respinto il ricorso presentato da Pell contro il verdetto unanime emesso da una giuria a dicembre, per cui il porporato si è reso colpevole di aver molestato due coristi di 13 anni nella cattedrale di San Patrizio a tra il 1996 e il 1997. “In attesa di conoscere gli eventuali ulteriori sviluppi del procedimento giudiziario – ha proseguito il portavoce vaticano a proposito della posizione della Santa Sede – ricorda che il cardinale ha sempre ribadito la sua innocenza e che è suo diritto ricorrere all’Alta Corte”. Insieme alla Chiesa di Australia, infine, “la Santa Sede conferma la vicinanza alle vittime di abusi sessuali e l’impegno, attraverso le competenti autorità ecclesiastiche, a perseguire i membri del clero che ne siano responsabili”. Dopo che la Corte d’appello ha confermato la condanna per pedofilia contro l’alto prelato, il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato oggi che il cardinale George Pell sarà privato del titolo onorifico dell’Ordine dell’Australia. L’Ordine dell’Australia è il più elevato titolo onorifico del Paese. E’ un ordine di cavalleria creato da Elisabetta II nel 1975 allo scopo di riconoscere a cittadini australiani o altre persone risultati o servizi meritori.