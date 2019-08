Università: Campus bio-medico, 40 studentesse e docenti in Perù al servizio delle donne

Donne al servizio delle donne. Sono studentesse in medicina, ingegneria, scienze della nutrizione, ma anche professoresse, le 40 volontarie che domani 21 agosto partiranno dall’Università Campus Bio-Medico di Roma alla volta del Perù. Destinazione: Valle del Cañete, nella regione di Lima. Obiettivo del workcamp sarà quello di supportare le donne nel progresso personale e sociale attraverso programmi di miglioramento delle condizioni di vita, con attività di prevenzione e screening nelle scuole e negli ambulatori. Saranno infatti effettuate visite mediche e consulenze di nutrizione clinica in collaborazione con la Caritas locale e Condoray. L’anno scorso sono state più di 800 le persone che si sono rivolte alle volontarie in missione per effettuare visite di controllo. “Quest’anno, grazie alla collaborazione di alcuni medici, avremo la possibilità di inviare i dati dei pazienti che visiteremo nei villaggi e negli ambulatori ai nostri colleghi del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, che si sono resi disponibili a dare una consulenza a distanza, come per esempio nelle visite cardiologiche e dermatologiche”, spiega ancora Rossana Alloni, responsabile del workcamp. Particolare attenzione verrà data alle donne del posto, con programmi di formazione per“promotoras”, le donne incaricate di formare in seguito le altre persone dei villaggi della Valle. Per le studentesse è un modo per mettere in campo le nozioni apprese in aula e sui libri. Alla missione parteciperanno anche 9 ragazze provenienti da diversi licei della capitale. Le ragazze realizzeranno piccoli lavoretti di restauro dei locali utilizzati per le varie attività e si dedicheranno ai bambini delle baraccopoli, proponendo loro giochi educativi. A seguirle saranno cinque tutor, ovvero cinque ragazze che hanno già partecipato al workcamp l’anno scorso e che hanno deciso di fare di nuovo le valige per aiutare gli abitanti della Valle del Cañete.