Seminaristi: Frascati, al via dal 25 agosto l’incontro estivo. Il 28 in piazza San Pietro per l’udienza del Papa

Oltre 40 seminaristi provenienti da circa 25 diocesi italiane parteciperanno, dal 25 al 31 agosto, a Frascati, alla ventisettesima edizione dell’incontro estivo loro riservato. A organizzarlo, a Villa Campitelli, Iniziative culturali sacerdotali, che propone un percorso che alterna momenti formativi e conferenze con momenti di riflessione e preghiera e visite a luoghi significativi di Roma. Tra gli incontri che scandiranno la settimana, la partecipazione all’udienza generale con Papa Francesco la mattina di mercoledì 28 agosto. Accolti dal vescovo di Frascati, mons. Raffaello Martinelli, i partecipanti rifletteranno quest’anno sul tema: “La paternità spirituale del prete nell’attuale contesto sociale e pastorale in profondo mutamento”. Tra i relatori di questa edizione, mons. Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga, mons. Lauro Tisi, arcivescovo di Trento, e don Cristiano Passoni, assistente generale dell’Azione cattolica ambrosiana, che svilupperanno da diverse prospettive il tema della paternità spirituale del sacerdote. Un ulteriore approfondimento si attende dalla tavola rotonda con don Gabriele Faraghini, rettore del Seminario Romano Maggiore, mons. Giacinto Danieli, direttore spirituale del Seminario Patriarcale di Venezia, e don Emanuele Giannone, rettore del Seminario Leoniano di Anagni. L’incontro estivo per seminaristi è stato promosso e organizzato negli anni da un’equipe formata da sacerdoti della Prelatura dell’Opus Dei e di varie diocesi italiane, per mettere a loro disposizione occasioni di approfondimento e di condivisione di esperienze e attese nel cammino verso il sacerdozio.