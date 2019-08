Scuole aperte: Roma, al liceo scientifico Righi cinema e musica per tutta la cittadinanza

Tra cinema e musica, scuola aperta a tutta la cittadinanza. Succede a Roma presso il liceo scientifico Augusto Righi, dove l’associazione “Boncompagni22”, che gestisce l’omonimo centro culturale nato due anni fa da una iniziativa di studenti e docenti e finanziato con la prima campagna di crowdfunding realizzata dallo stesso liceo, permette la fruizione della scuola ai cittadini. Il cortile della succursale dell’istituto, ospitata in uno splendido villino liberty proprio a Via Boncompagni 22, è stato trasformato in sala cinematografica e le proiezioni continueranno fino al prossimo 9 settembre. Ogni sera, alle ore 21.15, si tiene un’iniziativa, definita un caleidoscopio del cinema italiano ed europeo con film d’azione, drammatici, commedie, pellicole indipendenti, documentari. Previsti anche incontri con i principali registi italiani. In programma anche la prima edizione del Festival diffuso “Primo in Corti”. Per Lorenzo Sciarretta, ex alunno del liceo e presidente dell’associazione “Boncompagni22”, si tratta di “un esperimento unico in Italia di valorizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico sottoutilizzato realizzato grazie all’autogestione degli spazi da parte degli studenti che – con le chiavi dell’Istituto in mano – ogni giorno aprono la loro scuola al territorio fino a sera tardi curando una programmazione culturale variegata. Così a via Boncompagni 22 lavoriamo per strutturare un modello di scuola che non finisca dopo le lezioni ma che diventi uno spazio per la città, sopperendo alla mancanza di spazi pubblici per le nuove generazioni”. Oltre al cinema, spazio alla musica. Ogni martedì, infatti, in collaborazione con l’associazione musicale Harmonia si alternano giovani musicisti di grande talento tra cui vincitori di concorsi nazionali ed internazionali, concertisti che hanno svolto e svolgono tuttora la loro attività in Italia e all’estero, artisti che hanno pubblicato dischi con importanti etichette.