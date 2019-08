Santa Sede: Bruni, il 21 e 22 agosto l’ottavo incontro del gruppo di lavoro con il Vietnam

foto SIR/Marco Calvarese

“Come precedentemente concordato, si terrà in Vaticano, nei giorni 21- 22 agosto corrente, l’VIII Incontro del Gruppo di Lavoro tra la Santa Sede e la Repubblica Socialista del Vietnam”. A confermarlo è il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, precisando che “la riunione ha la finalità di sviluppare e approfondire le relazioni bilaterali”. In particolare, informa il portavoce vaticano, “si tratteranno alcuni aspetti della vita ecclesiale nel Paese, nonché questioni riguardanti lo status e la missione del Rappresentante Pontificio Residente in Vietnam” e la visita del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, “prevista per il prossimo futuro”.

La delegazione vietnamita – rende noto Bruni – sarà guidata dal vice-Ministro degli Affari Esteri, To Anh Dung, e quella della Santa Sede da mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati.