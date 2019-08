Meeting Rimini: Misericordia di Prato, una squadra e un’ambulanza per le emergenze

Anche quest’anno la Misericordia di Prato è presente al Meeting di Rimini. Da sabato scorso, giornata di vigilia della grande kermesse, una squadra composta da quattro confratelli e una ambulanza si è messa a disposizione degli organizzatori per garantire la sicurezza e intervenire in caso di emergenza durante tutto lo svolgimento della manifestazione. I volontari pratesi sono tutti soccorritori di livello avanzato formati per l’utilizzo del defibrillatore. Sono oltre trent’anni che la Misericordia di Prato partecipa al Meeting per l’amicizia tra i popoli che si svolge nel mese di agosto a Rimini. “Diamo volentieri il nostro contributo a questa importante manifestazione di livello nazionale – commenta il provveditore della Misericordia di Prato, Francesco Logli – e, se possiamo farlo, è grazie alla generosità dei confratelli e delle consorelle che scelgono di dedicare un po’ del loro tempo per aiutare gli altri. Con lo stesso spirito stiamo riuscendo a garantire anche quest’anno tutti i nostri servizi anche nel mese di agosto, grazie all’impegno dei volontari della sede centrale e delle sezioni e alla dedizione dei dipendenti e del capo squadra. A loro va il nostro più sentito ringraziamento”.