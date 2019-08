Ebola: Unicef, “oltre 500 bambini morti nella R.D. Congo”

Credits: Unicef

Oltre 500 bambini – su quasi 750 bambini colpiti – sono già morti a causa dell’epidemia del virus Ebola nella Repubblica democratica del Congo. “La triste notizia che un altro bambino è morto – il terzo caso confermato di Ebola nel Sud Kivu – è un promemoria sulla grande vulnerabilità che i bambini hanno verso questa malattia. Questo bambino aveva solo 17 mesi”, dice il Rappresentante dell’Unicef in Repubblica Democratica del Congo Edouard Beigbeder. “La recente scoperta di due trattamenti di successo – commenta – è un passo estremamente positivo nella battaglia contro l’Ebola, ma la realtà è che, a meno che coloro che mostrano sintomi non si presentino immediatamente presso un centro di cura, continueremo a vedere casi e decessi”. La violenza e l’instabilità, in aree come Walikale, rappresentano “ulteriori sfide per raggiungere le comunità colpite – conclude -. È fondamentale che tutte le parti coinvolte nelle violenze assicurino che i soccorritori possano svolgere il loro lavoro in sicurezza e che coloro che cercano assistenza possano accedervi senza timore di attacchi”.