Diocesi: Teramo, al via la 39° Tendopoli dei giovani nel santuario San Gabriele

Prenderà il via oggi pomeriggio alle 18,30 la 39° Tendopoli di San Gabriele, che raccoglierà i giovani fino a sabato 24 agosto 2019 nel santuario di Isola del Gran Sasso in provincia di Teramo. In continuità con il tema sviluppato lo scorso anno, “L’unica libertà che abbiamo è scegliere da chi dipendere”, in questa tendopoli i giovani verranno messi di fronte ad una scelta sintetizzata nello slogan “Liberi con un si”. “Il segreto della felicità è la libertà”, le parole di padre Francesco Cordeschi, ideatore della tendopoli, “il segreto della libertà è il coraggio. Nella vita se fai ciò che ami sarai libero, se ami ciò che fai sarai felice. Se sei libero, sei tu che crei il mondo; se non sei libero, il mondo crea te!”. Martedì 20 agosto, alle ore 18.30, aprirà ufficialmente la tendopoli dei giovani mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo-Atri, insieme al provinciale dei padri Passionisti padre Luigi Vaninetti. Dopo il Tend Fest con Game of Tends, i giovani accoglieranno in serata l’arrivo della Fiaccola della Speranza, benedetta dagli ultimi 3 papi Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco, portata in staffetta da un gruppo di 20 podisti partiti il 3 agosto scorso dalla basilica di Collemaggio a L’Aquila. Mercoledì 21 agosto è in programma la testimonianza dei TwoTwins e in serata festa con il gruppo “8 millimetri”. Giovedì 22 agosto, alle ore 9.30, aprirà la mattinata di riflessione don Giovanni Giorgio, docente di filosofia teorica della Pontificia Università Lateranense di Roma, con la relazione “Attingete e portate”. Alle ore 15, la festa della famiglia tendopoli, con la testimonianza della giornalista e scrittrice Costanza Miriano che parlerà delle problematiche attuali della vita famigliare, mentre in serata la festa con lo spettacolo “Tendopolisti allo sbaraglio”. Venerdì 23 agosto l’incontro con lo scrittore e teologo don Luigi Maria Epicoco, con la relazione dal titolo “Fate quello che lui vi dirà, la forza di quello avvenga per me”, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, si terrà il deserto e la festa della riconciliazione, prima della via crucis serale alle ore 21 sul piazzale del Santuario. Sabato 24 agosto la Tendopoli chiuderà con la Festa dei giovani e la marcia a piedi da Isola del Gran Sasso al santuario di San Gabriele che anticipa la messa delle ore 11 presieduta dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo metropolita dell’Aquila