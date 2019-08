Crisi di governo: Bernini (Forza Italia), “andare al voto il prima possibile”

“La stabilità politica viene solo da nuove elezioni”. Lo ha detto la capogruppo di Forza Italia in Senato, Anna Maria Bernini, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato le dimissioni. “Lei ha manifestato una serie di lamentele anche piuttosto intense. Tutto questo è successo nell’ultima settimana? – ha aggiunto -. Io sono assolutamente d’accordo con lei che vada evitato l’esercizio provvisorio, gli aumenti di tasse, i tagli lineari, ma non pensa che tutto il tempo che ci avete fatto perdere in questa crisi estiva abbia compromesso ulteriormente le possibilità degli italiani di essere difesi dal Parlamento? Bisogna andare nel modo più rapido possibile al voto”. E Bernini ha aggiunto: “L’unico antidoto all’avanzare della crisi è andare alle elezioni”. Sempre rivolgendosi a Conte, l’esponente di Forza Italia ha ricordato che “ha avuto più occasioni per dimettersi” e “mi pare che il suo discorso si rivolgesse solo a una parte del Senato, non vorrei pensasse a un Conte bis che sta cercando di creare in quest’aula”.