Tendopoli dei giovani: al santuario di San Gabriele (Teramo) la 39ma edizione sul tema “Liberi con un sì?”

Prende avvio martedì 20 agosto, alle ore 18.30, al santuario di San Gabriele (Teramo) la 39ma Tendopoli dei giovani dal titolo “Liberi con un sì?”, organizzata come ogni anno dal fondatore padre Francesco Cordeschi e dai suoi collaboratori. “Centinaia di ragazzi arriveranno da tutta Italia – spiega un comunicato – per partecipare al grande meeting giovanile. I giovani si incontreranno fino a sabato 24 agosto per riflettere sul tema”.

La Tendopoli sarà inaugurata martedì 20 agosto dal vescovo di Teramo-Atri monsignor Lorenzo Leuzzi e dal superiore provinciale dei Passionisti padre Luigi Vaninetti. Alle ore 23 di martedì arriverà al santuario anche la Fiaccola della speranza, portata dal gruppo podistico di Montorio al Vomano (Teramo). La fiaccola quest’anno è partita da L’Aquila per commemorare i 10 anni dal terremoto. Venerdì 23 agosto, alle ore 16, arriverà da Lanciano (Chieti) al santuario il gruppo di podisti “Correre sulle orme di San Gabriele”. La manifestazione giovanile prevede incontri con personalità del mondo della religione e della cultura, testimonianze e concerti. La Tendopoli si chiuderà sabato 24 agosto con la festa dei giovani e l’intervento del cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo de L’Aquila. Per informazioni: www.tendopoli.it