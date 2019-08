Meeting di Rimini: incontro sul tema “Charlie, Alfie, Vincent…: che cosa (ci) sta succedendo?”

“La difesa dell’integrità e della dignità dell’uomo ‘dal concepimento alla morte naturale’ non va in vacanza: questo lo spirito con il quale sette associazioni di ispirazione cattolica – non solo locali e regionali ma anche nazionali – si danno appuntamento a Rimini il prossimo giovedì 22 agosto per una serata con Massimo Gandolfini”. Lo annuncia una nota diffusa dall’Associazione centro internazionale Giovanni Paolo II per il magistero sociale della Chiesa insieme al gruppo informale “Fede e ragione”. Il titolo dell’incontro pubblico – “Charlie, Alfie, Vincent…: che cosa (ci) sta succedendo?” – ricorda “tre fra i più atroci casi di soppressione della vita innocente e indifesa ad opera dei sistemi giudiziari e sanitari pubblici negli ultimi anni, cioè i neonati inglesi Charlie Gard (2017) e Alfie Evans (2018) e il francese Vincent Lambert (2019)”. “Siamo di fronte – spiegano i promotori – alla cultura dello scarto e dell’indifferenza tante volte citate da Papa Francesco”. Moderato dal giornalista Rodolfo Casadei, prenderà la parola Massimo Gandolfini, fra i promotori ed organizzatori dei Family Day e del Congresso internazionale di Verona della scorsa primavera.