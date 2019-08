Diocesi: Termoli-Larino, ritorna il Biovenerdì alle Terre del Seminario con il film “I Villani”

Coniugare il rispetto per la terra e per i suoi prodotti con quello dei diritti dei lavoratori; promuovere azioni concrete di inclusione sociale per le persone più fragili e l’attenzione alla partecipazione di tutti. Si tratta dell’esperienza che ruota attorno alla Locanda Terre del Seminario, a Larino, dove la cooperativa “Arcobaleno Sorriso di Dio” e l’Azienda agricola Terre del Seminario, opere segno della diocesi di Termoli- Larino, svolgono il loro lavoro. Sia la società agricola sia la cooperativa producono contemporaneamente beni materiali (alimentari e non) e immateriali, cioè servizi ad esempio per l’inclusione socio-lavorativa. Entrambe cercano di rivolgere il loro impegno allo sviluppo di una logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con particolare attenzione alla tutela e alla conservazione delle risorse naturali. Il prossimo appuntamento, sul tema “La nostra cucina”, è in programma venerdì 23 agosto, alle 19, con la proiezione del film “I Villani”: “La cucina popolare italiana, amata e imitata in tutto il mondo, sta morendo. Ma in tanti provano a salvarla. Il film segue quattro personaggi dall’alba al tramonto, da inizio a fine giornata di lavoro – segnala una nota -. Il passare delle ore scandisce la presentazione di ogni personaggio. Al calar del sole emerge la soluzione, attraverso la loro etica, il loro sapere, la comunità che creano, l’eredità che lasciano. Sono stati scelti quattro personaggi che potessero rappresentare la cucina italiana, rispettando le varie caratteristiche che la compongono: nord e sud, uomini e donne, giovani e anziani. Quattro ‘villani’ che parlano di agricoltura, pesca, allevamento, formaggi e cucina familiare”.