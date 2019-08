Diocesi: Termoli, domani l’edizione estiva del circo in parrocchia

Si svolgerà domani, martedì 20 agosto, alle 21.30, alla Scalinata del Folklore, a Termoli, lo spettacolo conclusivo di “InCIPit”, l’edizione estiva del circo in parrocchia, promossa dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino. Da sabato scorso dieci giovani della diocesi, accompagnati e guidati da un gruppo di animatori, stanno vivendo una innovativa esperienza di evangelizzazione e formazione attraverso il progetto del “Circo in parrocchia”. Catechesi narrativa, servizio nelle situazioni di bisogno, vita comunitaria, giocoleria e acrobatica sono gli aspetti principali del progetto che, attraverso la condivisione e il ruolo del clown, si propone di offrire ai giovani un’occasione speciale di incontro con il Signore. Gag esilaranti, sketch, esibizioni con clave e palline e molto altro saranno al centro di questo spettacolo finale che i ragazzi porteranno in scena per testimoniare che “i giovani, insieme, sono capaci di cose grandi”.