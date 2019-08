Crisi di governo: Cif, “stop a populismo, è l’ora della politica”

“Caro Salvini, basta con la ferocia, è ora della politica”. Lo scrive in una lettera aperta Renata Natili Micheli, presidente del Centro italiano femminile (Cif), associazione femminile cattolica, indirizzata al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, alla vigilia delle comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “La subcultura del conformismo facile di chi vuol soltanto apparire assieme all’indifferenza delle parole in libertà – espressione di un populismo facile e di un trasformismo rampante – sono come il sole d’agosto che brucia, ma contiene il presagio di una fine già annunciata”.