Commissione Ue: bando del progetto pilota i-Portunus per la mobilità degli artisti. Candidature aperte fino al 5 settembre

La Commissione Ue ha lanciato il terzo e ultimo invito a presentare candidature per i-Portunus (https://www.i-portunus.eu/), un progetto pilota finanziato dalla Commissione che garantisce agli artisti un sostegno finanziario al fine di poter lavorare in un altro Paese per periodi compresi tra 15 e 85 giorni. Il primo e il secondo invito hanno ricevuto complessivamente oltre 2.300 candidature, presentate da singoli artisti e professionisti della cultura, di cui 253 sono state selezionate e hanno ottenuto un finanziamento. Per l’anno in corso il terzo invito a presentare proposte i-Portunus rappresenta l’ultima possibilità di candidarsi offerta agli artisti attivi nel campo delle arti dello spettacolo e delle arti visive. Dopo l’investimento pari a 1 milione di euro stanziato quest’anno, la Commissione “intende investire altri 1,5 milioni per bandi analoghi il prossimo anno, con l’obiettivo di prepararsi al 2021, anno in cui in base al nuovo programma Europa creativa è previsto che la mobilità degli artisti diventi un’azione permanente”.

Il Commissario per l’istruzione e la cultura, Tibor Navracsics, ha dichiarato: “Offrire a un maggior numero di artisti l’opportunità di lavorare all’estero e di dare vita a nuovi progetti e partenariati è una parte importante del nostro lavoro per promuovere l’innovazione nei nostri settori culturali e creativi e renderli ancora più competitivi. Sono lieto che il nostro progetto pilota volto a sperimentare nuovi formati per sostenere la mobilità degli artisti europei abbia ricevuto un numero così elevato di candidature e sia stato ben accolto da tanti. Ciò significa che stiamo compiendo progressi verso uno degli obiettivi chiave previsti dalla nostra nuova Agenda europea per la cultura: sostenere un programma Erasmus dedicato agli artisti”. Il terzo invito a presentare proposte i-Portunus sarà aperto fino al 5 settembre alle ore 14.00.