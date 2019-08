Card. Bassetti a Meeting Rimini: Forum sociosanitario, “condividiamo sue parole su crisi di governo. Unico obiettivo sia bene comune”

“Condividiamo in pieno le parole sulla crisi di governo del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, intervenuto questa mattina al Meeting di Rimini”. Ad affermarlo è Aldo Bova, presidente nazionale del Forum delle associazioni sociosanitarie, che aggiunge: “In questa fase delicata della vita del nostro Paese, occorre agire con grande onestà intellettuale avendo come unico obiettivo il bene comune attraverso la realizzazione di misure che riducano, tra le altre cose, il gap socio-economico di alcune fasce della popolazione e il fenomeno crescente della salute diseguale, che penalizza in modo ben documentato i più poveri, i più fragili e i più incolti. E’ necessario, inoltre, sostenere azioni per il lavoro, la famiglia, la formazione culturale, la giustizia sociale, la solidarietà, la sussidiarietà, la cultura dell’accoglienza”. “In particolare – conclude Bova – sul fronte ‘famiglia’ e dei temi etici, occorrono politiche per fronteggiare il crollo delle nascite e promuovere la vita e l’amore per la vita, dal concepimento al suo termine naturale, e che contrastino con forza l’idea dell’Ivg e la cultura dello scarto, in linea con il Vangelo e con le parole di Papa Francesco”.