Open Arms: Unicef, “positiva la decisione di far sbarcare i minorenni” ma protezione anche per i 103 bambini sulla Ocean Viking

“L’Unicef accoglie positivamente la decisione del Governo italiano di far sbarcare nel nostro paese i minorenni presenti sulla nave Open Arms. Chiediamo protezione per tutti i minori, accompagnati e non. Auspichiamo che una decisione simile sia presa anche per i 103 minorenni che si trovano a bordo della Ocean Viking; tra questi, vogliamo ricordarlo, pare che soltanto 11 siano accompagnati da un genitore o tutore, gli altri sono arrivati soli”. Lo dichiara il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, ribadendo che “la priorità su tutto è salvare e proteggere la vita di questi bambini, molti dei quali sono fuggiti da violenze, conflitti e atrocità”. “Auspichiamo che possano proseguire i recenti progressi verso un piano per una maggiore solidarietà e condivisione delle responsabilità tra i governi europei – conclude Iacomini – e che si vada sempre più verso un’azione a livello regionale che possa salvare vite e porre fine ad ulteriori sofferenze. Nessun bambino dovrebbe essere più bloccato in mare o rischiare di annegare al largo delle coste europee”.