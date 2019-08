Meeting Rimini: Mattarella, “costruire il valore della comunità, tessendo i fili della solidarietà”

“Una preziosa occasione di incontro, di scambio di esperienze e di crescita culturale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio definisce la quarantesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, che si apre domani a Rimini sul tema “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. Il capo dello Stato legge il titolo di questa edizione come “una riflessione sull’umanità dell’uomo, sulla relazione necessaria con l’altro, sul formarsi della comunità, sul dialogo incessante tra la fede personale e la storia”. Evidenziando come “attorno a noi i cambiamenti sono sempre più rapidi”, il presidente Mattarella afferma che “straordinarie opportunità ci vengono offerte e altre lo saranno molto presto”. “Nel contempo, però, si presentano inedite ingiustizie, povertà, egoismi, insicurezze minacce al valore della pace”. Secondo il capo dello Stato, “è necessario affrontare il nuovo con coraggio, senza nostalgie paralizzanti, conservando sempre spirito critico e apertura a chi ci è prossimo”. “Ripartire dalla persona è un percorso di crescita e di liberazione a cui siamo continuamente richiamati – conclude -. In questo percorso ciascuno deve saper trovare il senso e il valore della comunità, anzi deve contribuire a costruirlo tessendo i fili della solidarietà”.