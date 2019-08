Meeting Rimini: al via da domani la quarantesima edizione con il presidente del Senato Casellati

Al via da domani, domenica 18 agosto, la quarantesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, a Rimini. L’incontro inaugurale vedrà la presenza del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il giorno seguente l’approfondimento sul tema del Meeting “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi” sarà svolto da Guadalupe Arbona Abascal, docente di Letteratura spagnola e di Letteratura comparata e scrittura creativa all’Università Complutense di Madrid. Domenica 18 e lunedì 19 saranno anche i giorni in cui andrà in scena “Midnight Barabba”, spettacolo inaugurale del Meeting, nel Teatro Galli di Rimini. Anche quest’anno torneranno le grandi aree tematiche, dedicate a sussidiarietà e lavoro, ai temi della polis e alla salute, più una nuova area internazionale in cui si presenteranno esperienze di cooperazione e sviluppo da tutto il mondo.

Tornerà al Meeting anche il segretario della Lega Musulmana mondiale Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, che si confronterà con il politologo Oliver Roy. A Rimini ci saranno anche le massime autorità religiose – cristiane e musulmane – di Aleppo. Una grande mostra avrà come tema l’incontro tra san Francesco e il sultano al-Malik al-Kamil: a questo tema saranno dedicati anche un incontro, a cui interverrà il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton, e uno spettacolo con Mirna Kassis e Valeria Collina. Sarà presente anche la Scuola fiorentina di alta formazione per il dialogo interreligioso e interculturale, diretta da rav Joseph Levi, con un incontro sul tema “Dalla tolleranza alla stima”. Spazio anche allo sport con gli interventi di Javier Zanetti a Valentina Vezzali, da Alex Schwazer a Beppe Bergomi e Arrigo Sacchi, fino al presidente del Milan Paolo Scaroni. Il tradizionale incontro dell’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Giancarlo Giorgetti, Graziano Delrio, Mariastella Gelmini, Massimiliano Romeo, Roberto Speranza, Gabriele Toccafondi e Maurizio Lupi, mentre in altri contesti interverranno Giovanni Tria, ministro dell’Economia e delle Finanze, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, il viceministro agli Esteri, Emanuela Claudia Del Re, così come il presidente Consob Paolo Savona. Sul versante ecclesiale poi, il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, dialogherà con i giovani sul tema “Non fatevi rubare i sogni, sono il futuro”, mentre padre Arturo Sosa Abascal, preposito generale della Compagnia di Gesù, spiegherà cosa significa “Guardare il mondo con gli occhi di Francesco”. Di scienza si tratterà nello spazio Cdo Innovation dedicato all’Intelligenza artificiale. Con Roberto Battiston e l’astronauta Paolo Nespoli si ricorderanno i 50 anni del primo uomo sulla luna. Infine, le testimonianze: dal Venezuela, dal carcere (anche quello minorile di Nisida), dalle ong impegnate in Africa, dai Centri di aiuto alla vita.