Lettera Papa a sacerdoti: don Gabrieli (Parola di vita), “ci ricorda che la tenda delle nostre delusioni può trasformarsi nella tenda della fedeltà”

“Un’attenzione particolare, quella del Papa, ai preti che ogni giorno sono in trincea, i più esposti ai venti della vita e agli attacchi mediatici, alle tentazioni e alle fatiche”. Lo scrive don Enzo Gabrieli, direttore di “Parola di Vita”, settimanale della diocesi di Cosenza, commentando la lettera rivolta da Papa Francesco ai sacerdoti. “Francesco ha preso carta e penna e, con zelo apostolico, ha scritto per esprime gratitudine, rinnovare l’incoraggiamento a quell’esercito che ‘non fa rumore’ di giovani, adulti e anziani che hanno lasciato tutto per seguire il Signore, servendolo nella terribile quotidianità delle parrocchie e del ministero”, aggiunge il sacerdote. Nelle righe di don Gabrieli si legge che “Francesco ci ha voluti visitare ‘nell’ora più calda della nostra giornata’, quella giornata fatta di tante situazioni spinose, di fatiche, di gioie e di silenzi, ed è venuto alla tenda delle nostre delusioni, delle nostre solitudini, soprattutto quando incomprensione e malattia pervadono la nostra missione”. “Il Papa si è avvicinato alla nostra tenda per ricordarci che essa può trasformarsi, come fu per Abramo e Sara, nella tenda della fedeltà e della Promessa mantenuta”. Ricordando il dolore di Francesco “per le contro-testimonianze, i crimini di alcuni” e “la sua piena coscienza che tanti soffrono a causa di tali abusi”, don Gabrieli evidenzia che “tali fragilità, peccati e crimini non sporcano l’opera di tanti sacerdoti che condividono le gioie e le lacrime dei loro fratelli, operano con passione in regioni lontane o servono i fratelli nella carità ‘immettendosi’ in tante situazioni difficili e pagando di persona”. “Alle tante delusioni il Papa chiede a noi sacerdoti di far corrispondere un supplemento di gioia e di passione – aggiunge -, facendo memoria del ‘sì’ detto al Signore, quando abbiamo risposto alla nostra chiamata”.