Felice Gimondi: Mattarella, “i suoi tanti successi hanno dato prestigio all’Italia nello sport”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime il “suo cordoglio” per la morte di Felice Gimondi, “ricordandone i tanti successi che hanno dato prestigio all’Italia nello sport e il suo stile di grande valore nel comportamento sportivo e umano”. Lo si legge in un comunicato diffuso dal Quirinale, in cui il capo dello Stato ricorda il campione di ciclismo, morto ieri a 76 anni in Sicilia in seguito a un malore. Nella sua carriera Gimondi ha vinto tre Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta, uno tra i sette in grado di vincere i tre grandi giri.