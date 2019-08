Diocesi: Pavia, uno spettacolo per sostenere i lavori di restauro del duomo e inaugurazione del museo

Un autunno di grandi eventi per la cattedrale di Pavia. Il momento più atteso sarà quello in programma venerdì 4 ottobre, con l’inaugurazione del museo diocesano, guidata dalla professoressa Renata Crotti, già docente di storia medioevale alla facoltà di Lettere dell’Università di Pavia. Ma nei prossimi mesi proseguiranno anche i lavori di restauro di diverse parti del duomo, avviati dalla Fabbriceria della cattedrale. Proprio per sostenere questi interventi, sabato 21 settembre, si terrà un grande spettacolo al Teatro Fraschini con la presenza della formazione corale LV Gospel Project, diretta da Francesco Mocchi. Tra i lavori ancora in corso, la sistemazione del giardino della piazzetta sul lato sud. Sono da avviare, invece, i lavori per il recupero di altre due cappelle che si trovano nel transetto di destra, a fianco dell’altare dedicato a san Riccardo Pampuri. In programma, anche il restauro del campanile e il rifacimento del pavimento del duomo.