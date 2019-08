Acli: Roma, torna il concorso fotografico “Fotosocial” dedicato quest’anno al tema del lavoro

Al via la quinta edizione del concorso “Fotosocial”, promosso dalle Acli di Roma in collaborazione con il Circolo Acli “Pietra su Pietra” e con il supporto tecnico dell’associazione Graffiti. L’iniziativa in occasione della giornata mondiale della fotografia, che ricorre lunedì 19 agosto. Il titolo, “In che lavoro siamo?!” segnala il tema di quest’anno: il lavoro. “Da una parte, una frase interrogativa per intraprendere un viaggio a 360° attorno al mondo del lavoro, a partire dai mestieri del momento, connessi alla rivoluzione digitale, fino a quelli tradizionali, come l’artigiano, il contadino, e il fornaio. Dall’altra, una esclamativa per indagare l’altro emisfero di questo mondo, quello della disoccupazione e del precariato, che tiene sotto scacco milioni di italiani”. Protagonisti del “Fotosocial 2019”, saranno fotografi professionisti, non professionisti e instant. Per partecipare basterà postare la propria foto sulla pagina ufficiale dell’evento di Facebook o sul proprio profilo Instagram, seguita dagli hashtag: #FotoSocialRoma, #AcliRoma, #InCheLavoroSiamo oppure inviarla via email all’indirizzo comunicazioneacliroma@gmail.com. Il termine ultimo per inviare le fotografie è fissato per il 15 dicembre 2019. Saranno ammesse fotografie in bianco e nero, o a colori, che rappresentino al meglio l’argomento sia in senso figurato che metaforico. Le prime 10 foto che otterranno più like su Facebook e Instagram verranno poi valutate e giudicate da una Giuria di esperti, composta da personalità del mondo del sociale e della cultura. In palio per il primo classificato un montepremi pari a 1.000 euro, di cui 500 euro da devolvere in beneficenza a un’organizzazione sociale individuata dal vincitore. Le foto finaliste inoltre, daranno vita a diverse mostre itineranti che si svolgeranno nella città di Roma.