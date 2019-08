Settimana liturgica: Messina, domani la presentazione alla stampa con l’arcivescovo Accolla

Si svolgerà domani, sabato 17 agosto, alle 10.30, nella sala Giovanni Rappazzo del foyer del Palacultura Antonello, la conferenza stampa di presentazione della 70ª Settimana liturgica nazionale dal titolo “Liturgia: chiamata per tutti alla santità battesimale”, in programma a Messina dal 26 al 29 agosto. All’incontro con i giornalisti parteciperanno mons. Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, mons. Giovanni Di Napoli, segretario del Centro di azione liturgica, padre Massimo Cucinotta, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano di Messina, don Marcello Pavone, delegato stampa per la Settimana liturgica, e il sindaco Cateno De Luca. Le Settimane liturgiche nazionali hanno avuto inizio nel 1949. Quest’anno, nella cornice paesaggistica e storico-culturale della città di Messina, proseguirà il cammino intrapreso con le edizioni precedenti, incentrate sui tratti della “vitalità” (Roma 2017) e della “umanità” (Matera 2018).