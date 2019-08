Migranti: Yaxley (Unhcr), “nessun collegamento tra partenze dalla Libia e presenza in mare delle navi di Ong. La guerra è la spinta alla fuga”

“Le barche delle Ong agiscono in collusione con i trafficanti? Nessuna prova. Sono un fattore di attrazione? No. Quest’anno, quando le barche delle Ong sono state in mare, 31 persone al giorno sono fuggite dalla Libia in barca. Quando non ci sono state barche delle Ong, questo numero sale a 41. Nessun collegamento. Nessun fattore di attrazione. Così Charlie Yaxley, portavoce dell’Unhcr per Africa e Mediterraneo/Libia, in un tweet nel quale afferma che “è la guerra il fattore di spinta” alla migrazione.

#MythBusting

Dp NGO boats collude with smugglers? No evidence.

Are they a pull factor? No…this year, when NGO boats have been at sea, 31 people flee Libya by boat per day. When there have been NO NGO boats, that rises to 41.

No link. No pull factor.

War is the push factor. pic.twitter.com/EmSIiAxpQM

— Charlie Yaxley (@yaxle) August 16, 2019