Diocesi: Sanremo, la città si prepara ad accogliere le reliquie di sant’Antonio da Padova

Le reliquie di sant’Antonio di Padova saranno accolte nella città di Sanremo domenica 18 agosto per “uno straordinario evento di fede atteso da tante persone devote al santo”.

Le reliquie saranno prima esposte al santuario della Madonna della Costa, dove il reliquario portato dai frati di Padova arriverà per le 16.45; in programma una veglia di preghiera e la celebrazione eucaristica. A seguire, le reliquie saranno traslate in processione nella chiesa dell’Istituto Don Orione, dove saranno esposte alla venerazione dei fedeli anche il giorno successivo. Prevista anche la visita ai malati.