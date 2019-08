Diocesi: Latina, a Sezze ritornano le suore collegine. Domani messa con il vescovo Crociata

A Sezze torneranno le suore dell’istituto fondato dal cardinale setino Pietro Marcellino Corradini. Per l’occasione, domani, sabato 17 agosto, nella concattedrale di Santa Maria in Sezze, alle 19, il vescovo di Latina mons. Mariano Crociata presiederà la messa in cui verranno salutate tre religiose della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia, provenienti da Palermo. Questa famiglia religiosa discende da quella fondata proprio dal cardinal Corradini nei primi anni del 1700, assieme all’istituto di istruzione “Conservatorio Corradini”, il cui carisma originario era l’istruzione delle ragazze. Ad oggi le suore collegine operano in modo particolare nella pastorale scolastica, in quella giovanile e nella catechesi. Le suore presteranno servizio presso l’Istituto del Bambin Gesù, scuola paritaria di Sezze. Fino ad ora la scuola è stata gestita dalle Suore Oblate del Bambino Gesù.