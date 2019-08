“Esprimo la mia vicinanza alle popolazioni di diversi Paesi dell’Asia meridionale, duramente colpite dalle piogge monsoniche. Prego per le vittime e gli sfollati, per tutte le famiglie senzatetto. Il Signore dia forza a loro e a quanti li soccorrono”. Così il Papa dopo l’Angelus in Piazza San Pietro per la solennità dell’Assunzione di Maria Santissima.