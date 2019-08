Papa Francesco: benedice 6mila rosari per le comunità cattoliche della Siria. “Pace in Medio Oriente e nel mondo”

“Oggi, in questa grande festa di Maria, io le benedico, e poi saranno distribuite alle comunità cattoliche in Siria come segno della mia vicinanza, specialmente per le famiglie che hanno perso qualcuno a causa della guerra. La preghiera fatta con fede è potente! Continuiamo a pregare il Rosario per la pace in Medio Oriente e nel mondo intero”. È il gesto compiuto dal Papa dopo l’Angelus nella solennità dell’Assunzione di Maria, che ha benedetto circa 6mila corone del Rosario destinate ai fratelli della Siria su iniziativa dell’Associazione “Aiuto alla Chiesa che soffre”.