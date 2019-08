Papa Francesco: Angelus, “Dio è gioia, non noia”. “Non facciamoci risucchiare dalle piccolezze della vita”

“La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo per tutti, specialmente per quanti sono afflitti da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto in basso. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore, non è più distante, perché sulla soglia del cielo c’è una madre che ci attende. È la Regina del cielo, ed è nostra madre”. Lo ha detto oggi Papa Francesco nell’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la solennità dell’Assunzione di Maria Santissima. “Dio è gioia, non noia”, ha proseguito: “Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta che prendiamo in mano il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la grande meta della vita. Lasciamoci attirare dalla bellezza vera, non facciamoci risucchiare dalle piccolezze della vita, ma scegliamo la grandezza del cielo”.