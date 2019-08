Crisi di governo: card. Bassetti (Cei), “tocca al Parlamento trovare una soluzione”

“Ancora una volta tocca al Parlamento trovare una soluzione per aiutarci a rimanere un grande Paese, democratico ed europeo. Governare è una necessità; governare bene, un dovere”. Ne è convinto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, in un editoriale pubblicato oggi dal quotidiano “Avvenire” in occasione dell’Assunzione di Maria. “Il Parlamento non diventi, perciò, la trincea di una lunga guerra di posizione. Come nei legami familiari – ribadisce il presidente della Cei -, tutte le forze politiche tornino a guardarsi negli occhi con la disponibilità a individuare le strade per convivere senza inganno o inutili astuzie”.