Toscana: il 21 settembre convegno regionale di Pastorale giovanile e vocazionale con mons. Anselmi

Si svolgerà, sabato 21 settembre, a Poggibonsi il convegno regionale della Toscana dedicato alla pastorale giovanile e alla pastorale vocazionale. Il tema scelto quest’anno è “Christus vivit e pastorale giovanile popolare”, con riferimento all’esortazione apostolica di Papa Francesco pubblicata al termine del Sinodo sui giovani. “Chiederemo a tutte le diocesi della Toscana di portare al convegno tutte le ‘buone pratiche’ che ogni diocesi mette in campo perché i giovani abbiano spazio – scrive il rettore del seminario di Arezzo, don Raffaele Mennitti, su Toscana Oggi -. Spazio per comunicare la propria fede, spazio per chiedere senso, spazio per interrogarsi, soprattutto per quei giovani che pongono problemi riguardo al credere”. Secondo il sacerdote, che è anche incaricato regionale per la pastorale delle vocazioni, “non sarà solo un convenire di educatori e animatori della pastorale vocazionale e giovanile ma anche un convenire dei tanti giovani che vivono il momento della crescita e dell’ascolto del Signore”. Al convegno parteciperà anche il vescovo ausiliare di Genova, mons. Nicolò Anselmi, che è stato padre sinodale. Nel 2020, inoltre, la Toscana ospiterà la celebrazione nazionale della Giornata di preghiera per le vocazioni.