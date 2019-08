Spiritualità: “Il deserto nella città”, tre giorni di silenzio a Spello con Ac e Piccoli fratelli del Vangelo

“Il deserto nella città. Ascoltare, accompagnare, discernere, servire”: dal 18 al 21 agosto a Casa San Girolamo di Spello, viene proposto un percorso per “condividere qualche giorno di silenzio, preghiera, lavoro e vita comunitaria in semplicità e fraternità per riscoprire la gioia dell’incontro quotidiano con il Signore, per riflettere sulle scelte e sugli impegni che derivano dalla nostra vita di fede”. L’iniziativa, guidata da Gigi Borgiani e don Massimo Masini, si articola in momenti di ascolto, di riflessione personale (“il silenzio sarà alla base dell’esperienza”, spiegano i promotori), di condivisione e di cammino. “Immersi nel silenzio e nella suggestiva collina degli ulivi (il monte Subasio) ognuno potrà trovare la quiete necessaria per il proprio essere”. Il “polmone spirituale” dell’Azione Cattolica “si apre a una nuova proposta dedicata ai giovani ma aperta anche ai meno giovani. Qualche momento per respirare aria nuova – anche con l’aiuto dei Piccoli fratelli del Vangelo – e ritornare in città carichi e pieni di gioia evangelica da moltiplicare”. Programma e informazioni su casasangirolamo.azionecattolica.it.