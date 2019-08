Ponte Morandi: Mattarella, “tragedia di Genova è stata tragedia dell’Italia intera”. Vicende analoghe “non debbono ripetersi mai più”

(Foto: Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

“Tornare a Genova, il 14 agosto di quest’anno, vuol dire innanzitutto, per me, fare memoria, dolorosa e composta, delle quarantatré persone che rimasero uccise dal crollo del Ponte Morandi e per ribadire la vicinanza e la solidarietà della Repubblica italiana alle loro famiglie”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio pubblicato oggi dal quotidiano genovese “Il Secolo XIX” in occasione del primo anniversario del crollo del Ponte Morandi.

“Di quei convulsi e angoscianti giorni dell’agosto del 2018 – afferma il Capo dello Stato – ricordo lo strazio composto dei familiari, una città attonita, smarrita ma non sconfitta, lo straordinario e generoso sforzo dei soccorritori, il grande fiume della solidarietà che si mise immediatamente in moto, dall’Italia e dall’estero”. “Ci furono, è vero, anche polemiche, in parte giustificate dalla gravità dell’accaduto; altre, evitabili, dettate da un desiderio di strumentalizzazione”, osserva Mattarella, evidenziando come però “non offuscarono l’immagine reale di un Paese unito e solidale di fronte al grido di giustizia, verità e riscatto dei genovesi. Fu ben chiaro, in quei frangenti difficili, che la tragedia di Genova era la tragedia dell’Italia intera e che tutta l’Italia si stringeva, in un abbraccio ideale, attorno a Genova e ai genovesi”.

Ricordando poi le 43 vittime, il Capo dello Stato rileva come “nel loro nome dobbiamo pretendere che la giustizia vada fino in fondo, senza remore, svelando responsabilità e sanzionando colpevoli. Nel loro nome, dobbiamo lavorare per mettere a nudo fragilità, pecche e rischi del nostro sistema infrastrutturale e per modernizzare il meccanismo dei controlli, rendendolo sempre più efficace. Perché tragedie come quella del Ponte Morandi non debbono ripetersi mai più”.