Ponte Morandi: Fico, “non è stata una tragedia inevitabile, sciagure del genere non si ripetano mai più”

(Foto: Camera dei deputati)

“Quella di Genova non è stata una tragedia inevitabile. Quanto accaduto chiama in causa risposte di giustizia, ma anche un impegno serio e costante nel tempo da parte delle istituzioni affinché sciagure del genere non si ripetano mai più. Lo Stato deve fare la sua parte, e quindi anche pretendere che i privati adempiano ai propri obblighi in modo esemplare”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un post pubblicato su Facebook in occasione del primo anniversario del crollo del Ponte Morandi.

“Il nostro pensiero – afferma la terza carica dello Stato – va innanzitutto alle 43 vittime, alle loro famiglie, ai feriti, a chi ha perso affetti, la propria casa, il lavoro in una catastrofe che ha suscitato dolore profondo e solidarietà in tutto il nostro Paese”. Per Fico, “a distanza di dodici mesi da quel 14 agosto resta aperta la questione grave e seria dell’accertamento delle responsabilità. Sarà l’autorità giudiziaria ad accertare se vi siano stati errori o omissioni e, soprattutto, se siano state rispettate tutte le normative sulla sicurezza e la manutenzione”.

Secondo il presidente della Camera, “questo anniversario deve aiutarci a riflettere sulla necessità di promuovere e mettere in atto un’azione declinata su parametri di prevenzione, di controllo e di manutenzione rispetto al nostro territorio e alle condizioni delle infrastrutture, che è tanto più imprescindibile in quanto legata alla sicurezza e alla incolumità dei cittadini”. “Sono scelte – conclude Fico – che appartengono alla buona politica, da cui può dipendere la salvezza di molte vite umane”.