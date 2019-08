Open Arms: “nessuno cancellerà la vergogna di aver lasciato 147 persone per 13 giorni alla deriva”

“Europa? Nessuno cancellerà la vergogna di aver lasciato 147 persone per 13 giorni alla deriva in questo mare dove starete passando le vacanze. Ricorda che ci sono più di 500 naufraghi senza un porto e oggi arriva il temporale. Farete i conti con la storia”. Questo il tweet postato dall’Ong Open Arms la cui nave da 13 giorni è nel Mediterraneo in attesa dell’indicazione di un porto sicuro dove effettuare lo sbarco dei migranti a bordo. Nella serata di ieri sono stati evacuati via mare un bimbo e la sua famiglia a Lampedusa dopo un intervento in elicottero fallito da parte della Guardia Costiera maltese.