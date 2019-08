Eparchia di Lungro: a fine agosto a Frascineto l’Assemblea diocesana

“Camminate insieme verso il futuro che Dio vorrà donarvi”. Sono le parole pronunciate da Papa Francesco il 25 maggio scorso ai fedeli dell’eparchia di Lungro a fare da titolo all’Assemblea diocesana della Chiesa di rito orientale dell’Italia continentale, che si terrà il 30 e 31 agosto prossimi a Frascineto (Cs). “La nostra piccola eparchia rende visibile in Italia la bellezza della Chiesa che, come corpo unico, in piena comunione e sintonia con le altre diocesi, nella differenza delle lingue e delle tradizioni, lodano Dio sotto la guida paterna ed unitaria del Papa”, ha scritto il vescovo Donato Oliverio, che aprirà i lavori dell’assise. L’Assemblea 2019 si inserisce nelle celebrazioni per il primo centenario dell’istituzione dell’eparchia. La giornata del 30 agosto vedrà le relazioni di Gianpaolo Rigotti, archivista della Congregazione per le Chiese orientali, e di don Armando Matteo, docente di Teologia fondamentale alla Pontificia Università Urbaniana, che tratterà il tema “Di generazione in generazione, trasmettere la gioia del Vangelo”. Il 31 agosto interverrà mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, che parlerà de “L’eparchia di Lungro e l’oggi della salvezza cristiana”. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Oliverio.