Diocesi: Senigallia, questa sera sulla banchina della pescheria messa e benedizione del mare

È in programma per la serata di oggi, mercoledì 14 agosto, presso la banchina della pescheria, in piazzale Rosi a Senigallia, la benedizione del mare.

Alle 20.30 è prevista la partenza dell’immagine della Madonna della speranza dalla darsena turistica del porto di ponente. Alle 21.15, poi, il vescovo di Senigallia, mons. Franco Manenti presiederà la messa che sarà concelebrata dai sacerdoti della città. Al termine della celebrazione, verso le 22.15, preghiera di benedizione del mare, delle attività e ricordo dei caduti.