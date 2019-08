Diocesi: Senigallia, la mostra “Barocci e Barocceschi. Un itinerario” aperta per Ferragosto alla Pinacoteca con visita guidata gratuita in notturna

La Pinacoteca diocesana di Senigallia sarà regolarmente aperta anche nella giornata di Ferragosto così come per l’intera settimana sino a domenica 18 offrendo la possibilità di visitare gratuitamente l’esposizione “Barocci e Barocceschi. Un itinerario” allestita nella Sala del Trono. Come ogni giovedì d’estate, ricorda una nota, la giornata del 15 agosto si arricchirà con l’iniziativa “Alla scoperta dei tesori della Pinacoteca” in programma dalle 21.30 con partecipazione gratuita.

La Pinacoteca diocesana – aperta dalle 9 alle 12, dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 24 – nella sua vasta collezione di pitture, paramenti, argenterie, arredi provenienti dall’intero territorio diocesano, custodisce esposta al pubblico anche la preziosissima “Pala di Senigallia” di Pietro Vannucci detto il Perugino, capolavoro dell’arte rinascimentale Italiana.

Anche nei prossimi giovedì di agosto, per le visite guidate gratuite il ritrovo è in Pinacoteca alle 21.30. Ulteriori informazioni su www.diocesisenigallia.it.