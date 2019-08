Diocesi: Rieti, stasera una fiaccolata in memoria di san Massimiliano Kolbe

Una fiaccolata dedicata a san Massimiliano Maria Kolbe si svolgerà questa sera, martedì 14 agosto, a Rieti, nel giorno della memoria liturgica del santo ucciso nel campo di concentramento di Auschwitz. Il sacrificio del francescano polacco sarà ricordato nella chiesa di San Francesco, a partire dalle 21.30. L’iniziativa è organizzata dai religiosi di San Rufo. La processione partirà dal sagrato e sarà anticipata dalla preghiera del rosario, meditato attraverso i suoi scritti. “Noi frati abbiamo intenzione di celebrare man mano i francescani più attuali, come il minore conventuale Massimiliano Kolbe, patrono di questo difficile secolo, un uomo che ha donato la propria vita per gli altri”, si legge in una nota.