Diocesi: Perugia, per l’Assunta la “luminaria” dalla cattedrale alla chiesa di Monteluce

Sarà celebrata a Perugia la solennità dell’Assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, con la processione della “luminaria”, stasera, mercoledì 14 agosto, alle 21. A guidarla il vescovo ausiliare mons. Marco Salvi, dalla cattedrale di San Lorenzo al quartiere di Monteluce dove si trova la chiesa parrocchiale dedicata alla Madonna dell’Assunta, riaperta al culto dallo scorso dicembre dopo lavori di restauro. Si tratta della processione mariana più antica della città (risale al XIII secolo). Giovedì 15 agosto, alle 11, l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, presiederà la celebrazione eucaristica della solennità dell’Assunzione al Cielo della Beata Vergine Maria nella chiesa di Monteluce. Questa festa mariana sarà caratterizzata da una serie di iniziative parrocchiali di carattere socio-aggregative e culturali, in occasione della riapertura al culto della chiesa. Ieri sera ha ospitato il “Concerto dell’Assunta” dedicato al maestro Mauro Chiocci con alcune corali della diocesi. Domani sera si terrà lo spettacolo in vernacolo perugino nella “Piazza nuova Monteluce” della compagnia teatrale “La Badia di Pietrafitta”. Sabato 17 agosto, alle 19, si svolgerà, invece, la “Scarpinata”, una gara podistica e passeggiata lungo un percorso di circa 7 km nel quartiere di Monteluce. “Sono tutte iniziative – spiega il parroco, don Nicola Allevi – che nel richiamare l’importanza del messaggio cristiano di questa solennità, molto cara ai perugini non solo di Monteluce, diventa occasione di aggregazione e di crescita sociale e spirituale per l’intera comunità”.