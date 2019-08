Diocesi: mons. Satriano (Rossano) indice la visita pastorale, “desidero sperimentare un incontro autentico”

“Vengo tra voi col desiderio di sperimentare un incontro autentico, ricco di condivisione ascolto, in una serialità che riempiremo di quella gioia che ci viene donata dalla Parola del Signore della fraternità che nasce dall’eucaristia”. Con queste parole, mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Rossano-Cariati, nell’ambito della festa diocesana dell’Achiropita, ha indetto la visita pastorale che avrà inizio nella prima domenica di Avvento ossia il 30 novembre 2019. Unitamente è stata consegnata ai presbiteri diocesani la lettera con le nove nomine e gli avvicendamenti nei vari incarichi pastorali.

“La visita del vescovo non è solo un momento di verifica del cammino fatto – ha scritto il presule – ma anche un’opportunità di grazia in cui contattare la misericordia del Signore che, attraverso il pastore della Chiesa locale, visita e benedice le nostre famiglie, le nostre comunità, i nostri vissuti, per riempirli della gioia del Risorto, nella sua pienezza di vita e ci conferma nella fede”.