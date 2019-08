Diocesi: Lucera, “I manti della Regina” in mostra al palazzo vescovile

Una mostra su “I manti della Regina” allestita nel museo del palazzo vescovile di Lucera. A organizzarla, l’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della diocesi, in occasione delle feste patronali in onore di Maria. L’inaugurazione si svolgerà stasera, mercoledì 14 agosto, alle 22, con la prima “Notte bianca”. Quest’anno vengono esposti i preziosi “manti” che adornano alcune sacre icone

della Vergine Maria. “Beni preziosi che ci sono stati consegnati dai nostri padri e che dicono la loro fede forte e sincera capace anche di produrre opere tessili come sono appunto i manti che nelle processioni sono posti sul capo o sulle spalle delle altrettanto preziose immagini di Maria che con diversi titoli è patrona di molte nostre comunità parrocchiali”, si legge in una nota della diocesi. A Lucera, in particolare, le quattro antiche comunità parrocchiali hanno tutte e quattro un’immagine e un titolo particolare di Maria. La cattedrale custodisce il titolo e l’effige, dono regale dei d’Angiò, di Santa Maria Patrona; San Giacomo maggiore apostolo custodisce il titolo e l’effige di Santa Maria della Vittoria; san Giovanni Battista il titolo e l’effige di Santa Maria della Misericordia; san Matteo apostolo il titolo e l’effige di Santa Maria della Libera. Si tratta di opere dell’arte gotica trecentesca.