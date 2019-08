Diocesi: Gaeta, il 19 agosto “Lectura Dantis” al museo diocesano

Dal santuario della Madonna del Colle di Lenola alla cornice della pinacoteca del museo diocesano. Fa tappa a Gaeta la “Lectura Dantis”, a cura dell’oratorio parrocchiale di Lenola, arrivata alla sua undicesima edizione. Lunedì 19 agosto, alle 21, al museo diocesano di Gaeta, in piazza de Vio 7, il professore Nazareno Pandozi commenterà il XXVI canto dell’inferno: “Il folle volo di Ulisse: la sconfitta dell’umana ragione”, accompagnato dalla lettura del testo dantesco da parte dell’attore e regista Giuseppe Pestillo, reduce dal successo della docufiction in onda su Rai 1 “Figli del destino”. Il commento musicale sarà affidato ai maestri Maria Civita Marrocco, Gianni Mastromanno e Ilenia Bartolomucci. Al termine della “Lectura” i partecipanti potranno visitare gratuitamente le collezioni del museo e l’esposizione di un’incisione in micro-calligrafia dell’intera Divina Commedia in un unico foglio di pergamena di grandezza 48,5 x 69 cm. L’evento, organizzato dall’Associazione Ante Omnia nell’ambito delle attività del progetto “al Tempio”, è realizzato in collaborazione con l’arcidiocesi di Gaeta e con il contributo dell’8×1000 alla Chiesa cattolica. L’ingresso è gratuito e limitato al numero massimo di posti disponibili.