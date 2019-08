Diocesi: Messina, un video in vista della 70° Settimana liturgica nazionale

Un video per presentare il concerto di mercoledì 28 agosto “Mons. Giuseppe Liberto: Fate questo in memoria di me”, in prima esecuzione a Messina e nella Sicilia Orientale, inserito nel contesto della 70° Settimana liturgica nazionale che si terrà a Messina dal 26 al 29 agosto. L’iniziativa viene sottolineata dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi. Il concerto vedrà la partecipazione dell’orchestra d’archi del Conservatorio A. Corelli insieme con il coro S. Nicolò e la Cappella musicale del Duomo di Messina, diretti dal maestro Marco Berrini. Il file può essere scaricato dal link https://bit.ly/33uZ0tB e può essere utilizzato per la preparazione della Settimana liturgica nazionale. Le Settimane liturgiche nazionali, chiarisce la nota, “hanno avuto inizio nel 1949 e sono sempre state un’importante occasione di crescita nella formazione liturgica per tutta la Chiesa italiana (ministri e laici). Nella splendida cornice paesaggistica e storico-culturale offerta dalla città di Messina, luogo in cui si conserva viva la testimonianza della santità e del servizio di uomini e donne attenti alla voce dello Spirito, prosegue il cammino intrapreso con le edizioni precedenti, incentrate sui tratti della vitalità (Roma 2017) e della umanità (Matera 2018) per una liturgia autenticamente cristiana, modulata sui tratti del Vangelo annunciato, celebrato e vissuto”. Per ulteriori informazioni sulla settimana: www.70settimanaliturgicanazionalemessina.it.